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Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 04:35
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Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesi Dışişleri Bakanlığını resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Bakan Fidan ziyareti kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Kaynak: X ekran görüntüsüKaynak: X ekran görüntüsü

Fidan ve Tsahkna'nım görüşmesi Dışişleri Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşıldı.

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Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü

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