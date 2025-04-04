Bakan Fidan Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesi Dışişleri Bakanlığını resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Bakan Fidan ziyareti kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.
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