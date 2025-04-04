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CHP'li Özel'in MASAK iddialarına bakanlıktan yalanlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 00:10
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CHP’li Özel’in MASAK iddialarına bakanlıktan yalanlama!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, Özel'in iddialarını yalanlayarak 'Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir' açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarını yalanladı.

"ÇİRKİN İFADELER KABUL EDİLEMEZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan açıklamada açıkça ifade edildiği üzere; hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır.

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CHP’li Özel’in MASAK iddialarına bakanlıktan yalanlama! CHP’li Özel’in MASAK iddialarına bakanlıktan yalanlama! CHP’li Özel’in MASAK iddialarına bakanlıktan yalanlama!
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