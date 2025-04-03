Marmara Denizi’nde ekolojik zarar! Müsilaj neden önlenemiyor?

Marmara Denizi'ndeki kirliliğin boyutlarına dikkat çeken Çetintaş, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara bitti, bitiyor demek doğru değil, Marmara tamamen öldü. Denizde ciddi bir sıkıntı var ve bu durum insan sağlığını da yakından etkiliyor."

"MÜSİLAJ 2021'DEN DAHA FAZLA OLACAK"

Marmara ve Ege Denizi'nde geçtiğimiz yıllarda kabusa dönen müsilajın tekrar görülmesiyle ilgili de konuşan Çetintaş, şunları söyledi:

"Bu müsilaj, 2021'den daha fazla olacak ve daha da çoğalacak. Bizi daha vahim günler bekliyor."

"MARMARA'YI 54 FARKLI KİRLETİCİ ETKİLİYOR"

Marmara Denizi'ni kirleten unsurları sıralayan Çetintaş, Karadeniz'den gelen üst akıntının ve gemilerin bıraktığı atıkların kirliliği arttırdığını belirtti:

"Marmara Denizi'ni kirleten tam 54 farklı kirletici unsur var. Sadece Marmara kıyılarında yaşayanlar değil, Karadeniz'den gelen akıntılar da bu kirliliği çeşitlendiriyor ve arttırıyor."

"DENİZDE OKSİJEN MİKTARI KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ"

Deniz ekosisteminin tehlikeye girdiğini vurgulayan Çetintaş, balık popülasyonundaki azalmaya dikkat çekti:

"Marmara Denizi'nde oksijen seviyesi binde 5 iken binde 3'e düştü. Normalde balıkların yüzeye yaklaşması ve bolluk görülmesi gerekirken, neredeyse balık bulunamıyor. Çünkü oksijen seviyesi kritik seviyeye geldi."

İstanbul Çevre Konseyi Onursal Başkanı Zafer Murat Çetintaş (A Haber yayını)

"MÜSİLAJ ÖNLENEBİLİR Mİ?"

Müsilajın önlenmesi için bir çözüm önerisi sunan Çetintaş, denize ozon basılması gerektiğini ifade etti:

"Bunun çaresi aslında çok kolay. Denize ozon basmak gerekiyor. Ozon jeneratörleri var. Marmara Denizi'nde 100 noktaya bu sistem kurulduğu takdirde 6 ay içerisinde müsilaj tamamen kaybolur. Elektrik maliyeti de sıfır, çünk bu sistem güneş enerjisiyle çalışabilir."

Marmara Denizi'nde artan müsilaj tehlikesi ve uzmanların uyarıları, acil önlemler alınması gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.