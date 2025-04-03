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Boykot soruşturmasında çarpıcı "Whatsapp" detayı! Grup kurdukları ortaya çıktı: Eylem ve çağrıya uymayanlara baskı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 18:08 Güncelleme: 03.04.2025 18:27
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Boykot soruşturmasında çarpıcı Whatsapp detayı! Grup kurdukları ortaya çıktı: Eylem ve çağrıya uymayanlara baskı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP'li Özgür Özel sokak çağrıları yapmış ve provokatörler sokağa dökülmüştü. Bununla yetinmeyen Özel boykot çağrıları yaparak yerli markaları hedef aldı. Türk ekonomisine yönelik yapılan skandal boykot çağrısına birçok ünlü isim destek verdi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. Ancak ortaya çıkan bir detay oldukça dikkat çekti. Buna göre kültür sanat camiasında üzerlerinde baskı kurulan bazı oyunculara adli makamlarla irtibata geçti. Boykot çağrısı soruşturmasında gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy'un da yer aldığı Whatsapp grubundan birçok oyuncuya baskı kurulduğu tespit edildi. İşte detaylar...

CHP'li Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu tutuklama sonrası CHP skandal çağrılar yaparak provokatörleri sokağa çağırdı. Skandalların bitmediği CHP'de Özgür Özel kendilerine destek vermeyen markaları hedef alarak tehditler savurdu.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

Özel yerli markalara hedef alarak boykot çağrısı yaptı ve "2 Nisan boykotu"na destek vererek vatandaşlara alışveriş yapmamalarını söyledi. Bu skandal çağrıya birçok ünlü isim destek verdi. Onlardan biri de Cem Yiğit Üzümoğlu oldu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyuncu Cem Yiğit ÜzümoğluOyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu

Oyuncularında aralarında bulunduğu bu kararda neden gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Üzümoğlu ve Direnç Aksoy'un dahil olduğu "Oyuncu Sendikası" WhatsApp grubuden ünlü isimleri baskı ve tehdit ile boykot ve eylemlere yönlendirdikleri iddia edildi.

"OYUNCU SENDİKASI" GRUBU İLE EYLEMLERE KIŞKIRTMA!

TRT Haber'de yer alan habere göre şüpheliler Cem Yiğit Üzümcüoğlu ile Med Yapım ortaklarından Fatih Aksoy'un kızı Direnç Aksoy'un dahil olduğu bir grubun "Oyuncu Sendikası" adlı WhatsApp grubu üzerinden eylemlere katılımı organize ettiği ortaya çıkarken bu grup üzerinden kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için kışkırttıkları belirlendi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

UYMAYAN OYUNCULARA BASKI!

Organizatörlerin; içerisinde oyuncuların da bulunduğu yaklaşık 170 kişilik WhatsApp grubu üzerinden oyuncuları kışkırtarak eylemlere katılmalarını sağladıkları, çok takipçili hesaplar üzerinden gençlere yönelik paylaşımlar yaptırdıkları, sokak eylemlerine katılmayanlar ve boykot çağrısına uymayanlar üzerinde baskı kurdukları anlaşıldı.

FİŞLENMEK VE DIŞLANMA KORKUSUYLA KATILDILAR

Organizasyonlara katılmayanların fişlenmek ve dışlanmak korkusuyla grubun bildirilerine imza attıkları veya katılım göstermek durumunda kaldıkları tespit edildi.

Oyuncuların aksi durumda yeni projelerden veya yürümekte olan projelerden dışlanmaktan çekindikleri ve bu durumdan rahatsız oldukları, WhatsApp yazışmalarını da kayıt altına alarak ilgili makamlarla irtibata geçtikleri öğrenildi.

Fatih Aksoy'un kızı Direnç AksoyFatih Aksoy'un kızı Direnç Aksoy

FATİH AKSOY'UN KIZI DİRENÇ AKSOY FİNANSE ETTİ

Organizasyonları Yapımcı Fatih Aksoy'un kızı Direnç Aksoy'un finanse ettiği, sanat dünyası ve oyuncuları provoke eden şahısların, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları ve menfaat birliktelikleri olduğu öğrenilirken, organizasyona yönelik soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi.

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Boykot soruşturmasında çarpıcı Whatsapp detayı! Grup kurdukları ortaya çıktı: Eylem ve çağrıya uymayanlara baskı Boykot soruşturmasında çarpıcı Whatsapp detayı! Grup kurdukları ortaya çıktı: Eylem ve çağrıya uymayanlara baskı Boykot soruşturmasında çarpıcı Whatsapp detayı! Grup kurdukları ortaya çıktı: Eylem ve çağrıya uymayanlara baskı
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