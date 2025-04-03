Boykot soruşturmasında çarpıcı "Whatsapp" detayı! Grup kurdukları ortaya çıktı: Eylem ve çağrıya uymayanlara baskı

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Özel yerli markalara hedef alarak boykot çağrısı yaptı ve "2 Nisan boykotu"na destek vererek vatandaşlara alışveriş yapmamalarını söyledi. Bu skandal çağrıya birçok ünlü isim destek verdi. Onlardan biri de Cem Yiğit Üzümoğlu oldu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.