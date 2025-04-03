Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı! 11 kişi yurt dışı yasağı ile serbest
İstanbul'da sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. Boykot çağrısı yapan 11 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahıslar adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 11 zanlı hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ''ayda iki kere imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
CHP'nin çağrısı sonrası sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatıldı.
10 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, Üzümoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 zanlı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''ayda iki kere imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı.