Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı! 11 kişi yurt dışı yasağı ile serbest

CHP'nin çağrısı sonrası sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Cem Yiğit Üzümoğlu (ahaber.com.tr)

Gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, Üzümoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 zanlı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''ayda iki kere imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı.