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CHP'de Kılıçdaroğlu sesleri! Geri dönüşü için yoğun baskı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 09:11 Güncelleme: 03.04.2025 09:15
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CHP’de Kılıçdaroğlu sesleri! Geri dönüşü için yoğun baskı

CHP’de 6 Nisan’daki olağanüstü kurultay öncesi parti içi tansiyon yükseliyor. Muhalefet kanadı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık çağrısı yapmaya başlarken Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir karar vereceği merak konusu. İşte detaylar...

CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, delegelerden imza toplayıp kurultayda çoğunluğu ele geçirebilmek için yoğun mesai yürütüyor.

"KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞA DAVET EDİLECEK"

Çoğunluk imzasının toplanması halinde parti içi muhalefetin ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet edeceği öne sürülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

"SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Kurultay'da 500'e yakın oyu bulunduğu öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çekici bir çağrı da CHP Ankara Delegesi Elmas Kübra Karaca'dan geldi.

1300'ü aşkın delege arasında Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet eden ilk isim olan Karaca, "Partimizin içinde bulunduğu kaosu aşmak ve güçlü bir direnç göstermek adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum. Bugün, bu deneyim ve liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Partimizi güvenli bir limana taşımak ve bu zorlu süreci sağduyu ve kararlılıkla yönetmek için sizi yeniden göreve çağırıyoruz" ifadeleriyle gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)

ÖN PLANA ÇIKIYOR

Parti içi muhalif isimlerin son günlerde organize bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran paylaşımlarda bulunması da dikkat çekiyor. Bazı paylaşımlarda genel merkezin son 1,5 yıldaki politikalarına sert eleştiriler yöneltiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

GENEL MERKEZE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını iddia eden genel merkez kanadındaki isimlere sert eleştiriler yönelten eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ise açıklamasında, "Kendisinin böyle bir beyanı olmadığı halde 'Kılıçdaroğlu aday değil' dedikodusunu yayan arkadaşlar, bizi şaşırtmıyorsunuz. 38. Kurultay'da da oylama ikinci tura kaldığında 'Kılıçdaroğlu çekildi' yalanını da yandaşlarınız olan sözde medya mensupları ile yaymıştınız ve sonuç da aldınız. Zafere giden her yol mubah öyle mi? Yapınız buna müsait değil ama biraz daha mert, dürüst ve ilkeli olsanız nasıl olur?" ifadelerini kullandı.

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CHP’de Kılıçdaroğlu sesleri! Geri dönüşü için yoğun baskı CHP’de Kılıçdaroğlu sesleri! Geri dönüşü için yoğun baskı CHP’de Kılıçdaroğlu sesleri! Geri dönüşü için yoğun baskı
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