CHP'de Kılıçdaroğlu sesleri! Geri dönüşü için yoğun baskı
CHP’de 6 Nisan’daki olağanüstü kurultay öncesi parti içi tansiyon yükseliyor. Muhalefet kanadı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık çağrısı yapmaya başlarken Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir karar vereceği merak konusu. İşte detaylar...
CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, delegelerden imza toplayıp kurultayda çoğunluğu ele geçirebilmek için yoğun mesai yürütüyor.
"KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞA DAVET EDİLECEK"
Çoğunluk imzasının toplanması halinde parti içi muhalefetin ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet edeceği öne sürülüyor.
"SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"
Kurultay'da 500'e yakın oyu bulunduğu öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çekici bir çağrı da CHP Ankara Delegesi Elmas Kübra Karaca'dan geldi.
1300'ü aşkın delege arasında Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet eden ilk isim olan Karaca, "Partimizin içinde bulunduğu kaosu aşmak ve güçlü bir direnç göstermek adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum. Bugün, bu deneyim ve liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Partimizi güvenli bir limana taşımak ve bu zorlu süreci sağduyu ve kararlılıkla yönetmek için sizi yeniden göreve çağırıyoruz" ifadeleriyle gündem oldu.
ÖN PLANA ÇIKIYOR
Parti içi muhalif isimlerin son günlerde organize bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran paylaşımlarda bulunması da dikkat çekiyor. Bazı paylaşımlarda genel merkezin son 1,5 yıldaki politikalarına sert eleştiriler yöneltiliyor.
GENEL MERKEZE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını iddia eden genel merkez kanadındaki isimlere sert eleştiriler yönelten eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ise açıklamasında, "Kendisinin böyle bir beyanı olmadığı halde 'Kılıçdaroğlu aday değil' dedikodusunu yayan arkadaşlar, bizi şaşırtmıyorsunuz. 38. Kurultay'da da oylama ikinci tura kaldığında 'Kılıçdaroğlu çekildi' yalanını da yandaşlarınız olan sözde medya mensupları ile yaymıştınız ve sonuç da aldınız. Zafere giden her yol mubah öyle mi? Yapınız buna müsait değil ama biraz daha mert, dürüst ve ilkeli olsanız nasıl olur?" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Herkes bilmiyor: Çalışmadan sadece prim ödeyerek emekli olabilirsiniz
- 15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...
- Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...
- Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!
- Kira Zammı Hesaplama | 2025 Nisan ayı TÜİK kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, Dükkan, Konut...
- Trabzonspor - Bodrum FK maçı bugün saat kaçta? ZTK TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Zeka testi: Resimdeki gizli tavşan nerede? 901 kişiden 34'ü başarılı oldu
- 2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru takvimi | YÖK Üstün Başarı Ödüller başvurusu nereden yapılır?
- TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak: Başvurular başladı! Kura tarihi ne zaman?
- 3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor
- Apple zamlı 2025 Nisan fiyatları | En düşük ne kadar oldu? iPhone 15-16 ve Pro serisi...
- 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı