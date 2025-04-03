CHP’de Kılıçdaroğlu sesleri! Geri dönüşü için yoğun baskı

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

GENEL MERKEZE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER



Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını iddia eden genel merkez kanadındaki isimlere sert eleştiriler yönelten eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ise açıklamasında, "Kendisinin böyle bir beyanı olmadığı halde 'Kılıçdaroğlu aday değil' dedikodusunu yayan arkadaşlar, bizi şaşırtmıyorsunuz. 38. Kurultay'da da oylama ikinci tura kaldığında 'Kılıçdaroğlu çekildi' yalanını da yandaşlarınız olan sözde medya mensupları ile yaymıştınız ve sonuç da aldınız. Zafere giden her yol mubah öyle mi? Yapınız buna müsait değil ama biraz daha mert, dürüst ve ilkeli olsanız nasıl olur?" ifadelerini kullandı.