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Kayseri'de kapsamlı operasyon: 49 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.04.2025 09:32 Güncelleme: 03.04.2025 09:35
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Kayseri’de kapsamlı operasyon: 49 zanlı yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 114,68 gram uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 78 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-5" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

Toplam 154 ekip ve 1050 personelin katıldığı çalışmalarda, 23 bin 112 kişi ve 15 bin 168 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 49 zanlı yakalandı.

Operasyonlarda, 114,68 gram uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 78 fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda, 14 hacizli araç ve çalıntı motosiklet ele geçirildi, 15 araç ise trafikten men edildi.

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Kayseri’de kapsamlı operasyon: 49 zanlı yakalandı Kayseri’de kapsamlı operasyon: 49 zanlı yakalandı Kayseri’de kapsamlı operasyon: 49 zanlı yakalandı
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