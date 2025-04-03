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Ekonomiyi hedef Özgür Özel'e vatandaştan ayar! 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayını geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.04.2025 09:09 Güncelleme: 03.04.2025 09:17
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Ekonomiyi hedef Özgür Özel’e vatandaştan ayar! 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayını geçti

İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasının ardından halkı galeyana getirerek sokaklarda yasa dışı eylemlere teşvik eden ve milli markalara yönelik boykot başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'daki kapsamlı boykot çağrısına vatandaştan adeta tokat geldi. Türkiye ekonomisini hedef alan bu skandal çağrı halk nezdinde karşılık görmedi ve 2 Nisan'daki alışveriş tutarı Mart ayını geçti, 1 Nisan'ı ikiye katladı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye ekonomisini hedef alarak 24 Mart'ta boykot çağrısı yapmıştı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

VATANDAŞTAN "ÖZEL" AYAR

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan Özel 2 Nisan'da kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BOYKOT HAVADA KALDI: AVM'LERDE YOĞUNLUK

İstanbul'da rutinini devam ettiren vatandaşlar bazı noktalarda yoğunluk dahi oluşturdu. Hafta sonlarına göre bazı yerlerde ekstra kalabalık olduğu görüntülendi. İstanbul'da ana lokasyonlarda AVM ve restoranlarda yoğunluk yaşandığı gözlemlendi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BOYKOT ÇAĞRILARININ SESİNİ VATANDAŞ KESTİ! VERİLERLE ORTADA...

BKM verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi.

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.

Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

1 NİSAN'I İKİYE KATLADI

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

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Ekonomiyi hedef Özgür Özel’e vatandaştan ayar! 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayını geçti Ekonomiyi hedef Özgür Özel’e vatandaştan ayar! 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayını geçti Ekonomiyi hedef Özgür Özel’e vatandaştan ayar! 2 Nisan’da kartlı alışverişlerin tutarı mart ayını geçti
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