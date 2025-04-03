CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük

Daha önce kaçak yapılara izin verdiği için görevden uzaklaştırılan ve yargılanan Özgür Coşkun'un yeniden Yapı Kontrol Müdürü yapılması, Başkan İrfan Önal tarafından terfi ettirilip Özel Kalem Müdürü olarak atanması tepkileri bir kat daha arttırdı.

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