CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden tarihi yalıya büyük kötülük
CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi, Saime Sultan Yalısı'nın tarihine 'ihanet' etti. 146 yıllık yalıda içkili düğünler organize edilmesine müsade eden belediyeye tepkiler dinmiyor. Ruhsatsız işletmede su bile satılmasının yasak olmasına rağmen, düğünlerin yanı sıra mekanın gece kulübü olarak işletildiği öğrenildi.
'Bayraklı Belediyesi tarihi yalıdaki kaçak eklentileri yıkmıyor' başlıklı haberin yayınlanmasının ardından yıkım için harekete geçildi.
2. grup korumasında yer alan yalıda yapılan izinsiz uygulamalarla ilgili 14 Ekim 2020'de alınan ve uzun yıllardır uygulanmayan yıkım kararı Sabah'ın haberinin ardından uygulanmıştı.
Yıkımın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra tarihi yalıya tekrardan kaçak eklentiler yapılmaya başlandığı ortaya çıktı. Daha önce düğün organizasyonları yapılan mekanın gece kulübü olarak işletildiği öğrenildi.
KAÇAK DÜĞÜNLER YAPILMIŞTI
Mühür fekki yapılan ruhsatsız işletmede su bile satılması yasakken, içkili düğün organizasyonları yapılmıştı.
Gece kulübü olarak işletilen tarihi mekana yeniden kaçak eklentiler yapılmaya başlanılması büyük tepki çekti.
CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin denize sıfır körfez manzaralı tarihi mekana yapılan kaçak inşaata göz yumması akıllarda soru işareti bıraktı.
KAÇAK YAPIDAN YARGILANDI, TERFİ ALDI
Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü, şimdiki Özel Kalem Müdürü Özgür Coşkun'un daha önce kaçak yapılara izin verdiği gerekçesiyle yargılandı.
Tarihi yalıya yapılan kaçak eklentilerle ilgili CHP'li Başkan İrfan Önal ile Yapı Kontrol ve Özel Kalem Müdürü Özgür Coşkun'un tepkisinin ne olacağı merakla bekleniyor.
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