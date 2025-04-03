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CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden tarihi yalıya büyük kötülük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 08:15 Güncelleme: 03.04.2025 08:32
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CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük

CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi, Saime Sultan Yalısı'nın tarihine 'ihanet' etti. 146 yıllık yalıda içkili düğünler organize edilmesine müsade eden belediyeye tepkiler dinmiyor. Ruhsatsız işletmede su bile satılmasının yasak olmasına rağmen, düğünlerin yanı sıra mekanın gece kulübü olarak işletildiği öğrenildi.

İzmir Körfezi'ne nazır 146 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı 4 yıl önce orijinal dokusunun bozulduğu iddiasıyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 4 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştu.

'Bayraklı Belediyesi tarihi yalıdaki kaçak eklentileri yıkmıyor' başlıklı haberin yayınlanmasının ardından yıkım için harekete geçildi.

CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük

2. grup korumasında yer alan yalıda yapılan izinsiz uygulamalarla ilgili 14 Ekim 2020'de alınan ve uzun yıllardır uygulanmayan yıkım kararı Sabah'ın haberinin ardından uygulanmıştı.

CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük

Yıkımın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra tarihi yalıya tekrardan kaçak eklentiler yapılmaya başlandığı ortaya çıktı. Daha önce düğün organizasyonları yapılan mekanın gece kulübü olarak işletildiği öğrenildi.

CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük

KAÇAK DÜĞÜNLER YAPILMIŞTI

Mühür fekki yapılan ruhsatsız işletmede su bile satılması yasakken, içkili düğün organizasyonları yapılmıştı.

Gece kulübü olarak işletilen tarihi mekana yeniden kaçak eklentiler yapılmaya başlanılması büyük tepki çekti.

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin denize sıfır körfez manzaralı tarihi mekana yapılan kaçak inşaata göz yumması akıllarda soru işareti bıraktı.

CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük

KAÇAK YAPIDAN YARGILANDI, TERFİ ALDI

Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü, şimdiki Özel Kalem Müdürü Özgür Coşkun'un daha önce kaçak yapılara izin verdiği gerekçesiyle yargılandı.

Tarihi yalıya yapılan kaçak eklentilerle ilgili CHP'li Başkan İrfan Önal ile Yapı Kontrol ve Özel Kalem Müdürü Özgür Coşkun'un tepkisinin ne olacağı merakla bekleniyor.

CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük

Daha önce kaçak yapılara izin verdiği için görevden uzaklaştırılan ve yargılanan Özgür Coşkun'un yeniden Yapı Kontrol Müdürü yapılması, Başkan İrfan Önal tarafından terfi ettirilip Özel Kalem Müdürü olarak atanması tepkileri bir kat daha arttırdı.

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CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden tarihi yalıya büyük kötülük
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