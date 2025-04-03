Bakan Murat Kurum’dan boykot tepkisi: Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız

"DEPREM, KIYAMETİN PROVASI GİBİYDİ…"

Asrın felaketi için "Kıyametin provası gibiydi" ifadesini kullanan Tekgül, 3 ay sonra deprem konutlarının temellerinin atılmasının kendilerine umut verdiğini dile getirdi. "Devletimiz bu işin altından kalkacak" diyen Tekgül, şöyle devam etti: Bakanımız orayı bitirdiği zaman birlikte dükkanımızda oturacağız. Çay kahve içeceğiz ve ekmek paramızı kazanmaya devam edeceğiz. Evimize rızkımızı götüreceğiz. Malatya'yı asla terk etmeyeceğiz. Malatya bizimle tekrar ayağa kalkacak. Çünkü babamızdan, ustalarımızdan öyle gördük. Biz de tekrar yanımızda yetişen çıraklarımıza, çocuklarımıza bunu anlatacağız. Devam ettirecekler bu bayrakları. Oranın bitmesini dört gözle bekliyoruz. Müşterilerimiz de 'Bakırcı pazarınız yapılıyor, geleceksiniz, tekrar o günleri göreceğiz' diyor.

"BAKANIMIZ DEPREMİN İLK GÜNÜNDE DE BURADAYDI, BUGÜN DE YİNE BURADA"

Tekgül, Bakan Murat Kurum'u depremin ilk anından itibaren her zaman yanlarında gördüklerini söyledi: Geliyor, talimatlar veriyor, işlerin nasıl yürüdüğünü görüyor. Bitmeyen yerleri biraz daha çabuk halletmeye çalışıyor. Çünkü biz görüyoruz bunu… Bakanımız Murat Kurum, depremin ilk gününde de buradaydı, geçen sene de buradaydı, bugün de yine burada…