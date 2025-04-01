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PKK'lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 14:24 Güncelleme: 01.04.2025 14:36
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PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde Ramazan Bayramında da devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı. Mehmetçiğin, 'Türk askeri aman diyene hiçbir şekilde el kaldırmaz.' dediği ve ve teslim olan teröriste su verdiği kameraya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde Ramazan Bayramında da devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

PKK'LI TERÖRİSTİN MEHMETÇİĞE TESLİM OLMA ANLARI KAMERADA

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son haftalarda PKK/PYD-YPG'li teröristlerin sözde yöneticileri ile kesilen iletişimleri sonucunda aç ve susuzluk içinde kalmasıyla, TSK'ya teslim olan terörist sayısı arttı.

PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

Teslim olan terörist, ilk ifadesinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yöneticilerinin onları düşünmediğini, açlık ve sefalet içinde teslim olmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti.

PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

TÜRK ASKERİ AMAN DİYENE HİÇBİR ŞEKİLDE EL KALDIRMAZ
Görüntülerde sesi duyulan Mehmetçiğin, "Ellerini kaldır teslim ol. Artık Türk askerine emanetsin. Sana hiçbir şekilde kötü davranılmayacak. Türk askeri aman diyene hiçbir şekilde el kaldırmaz. Sen artık bize emanetsin, seni götüreceğiz, yemek vereceğiz, su vereceğiz. Doktorumuz var seni tedavi edeceğiz. Korkmana gerek yok." dediği ve ve teslim olan teröriste su verdiği görüldü.

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PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

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