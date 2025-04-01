PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde Ramazan Bayramında da devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son haftalarda PKK/PYD-YPG'li teröristlerin sözde yöneticileri ile kesilen iletişimleri sonucunda aç ve susuzluk içinde kalmasıyla, TSK'ya teslim olan terörist sayısı arttı.

Teslim olan terörist, ilk ifadesinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yöneticilerinin onları düşünmediğini, açlık ve sefalet içinde teslim olmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti.

TÜRK ASKERİ AMAN DİYENE HİÇBİR ŞEKİLDE EL KALDIRMAZ

Görüntülerde sesi duyulan Mehmetçiğin, "Ellerini kaldır teslim ol. Artık Türk askerine emanetsin. Sana hiçbir şekilde kötü davranılmayacak. Türk askeri aman diyene hiçbir şekilde el kaldırmaz. Sen artık bize emanetsin, seni götüreceğiz, yemek vereceğiz, su vereceğiz. Doktorumuz var seni tedavi edeceğiz. Korkmana gerek yok." dediği ve ve teslim olan teröriste su verdiği görüldü.