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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 46 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 14:31
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 46 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 46 kişi yakalandı İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 46 kişi yakalandı İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 46 kişi yakalandı
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