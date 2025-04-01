Uluslararası siber casusluk şebekesini MİT çökertti! FETÖ'cü Cevheri Güven detayı dikkat çekti
MİT'in başarılı operasyonuyla çökertilen uluslararası siber casusluk şebekesinin Türkiye ayağına yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütünün temel faaliyetinin kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek paneller aracılığıyla üçüncü kişilere satmak olduğu belirlendi. Ayrıca ele geçirilen belgelerin, FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen Cevheri Güven'e iletildiği tespit edildi.
TELEGRAM HESAPLARI ELE GEÇİRİLDİ
Uluslararası casusluk şebekesinin, Türk vatandaşları ve yabancılara ait kişisel verileri 3 farklı Telegram hesabından paylaştığı tespit edildi. MİT, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin başarılı çalışması ile Telegram hesapları ele geçirilerek çökertildi.
BİLGİLER SATILDI
MİT koordinesinde yapılan çalışmalarda, siber casusluk ağının, birçok ülkeden kişisel veriler ele geçirerek bu bilgileri terör örgütleri dahil talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. Uzun süredir takipte olan şebekenin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.
261 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Sistemi engelleme, bozma yok etme veya değiştirme', 'Kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme' ve MİT Kanununa Muhalefetten 261 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli ifadeleri, USOM raporları sonucunda şüphelilerin. kamu kurumlarının, bazı bakanlıkların, belediyelerin, üniversitelerin ve il müdürlüklerine karşı suç bakımında ayrı ayrı sorumlu oldukları kaydedildi.
ANA FAALİYETLERİ KİŞİSEL BİLGİLERİ ÇALARAK SATMAK
İddianamede, şüphelililerin ana faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başta e-devlet, MERNİS, tapu ve kadastro, TCKN/GSM, öğrenci okul bilgileri gibi kamuya ait sistemlerde yer alan kişisel bilgilerini, sistemlere hukuka aykırı girerek ve bilgileri ele geçirerek oluşturulan illegal sorgu sistemleri (paneller) aracılığıyla 3. kişilere para karşılığında açılarak paylaşılması olduğu kaydedildi.
KURUMLARIN VERİLERİNİ ÇALDILAR
İddianamede, söz konusu eylemlerin belirli bir sistematik içerisinde organize bir suç şebekesi şeklinde örgütsel bir faaliyetle gerçekleştirildiği aktarıldı. Kişisel veri olarak elde edilen veri sayısının büyüklüğü ile söz konusu verilerin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığına yönelik de panel yoluyla deşifre edilmesinini de içerdiği ifade edilen iddianamede, kapsam ve nitelik bakımından şüphelilerin bilişim sistemlerine sızma ve elde edilen verilerin internet yoluyla yayınlanmalarına yönelik eylemlerin sadece basit düzeyde bilişim sistemlerine girme olamayacağı, devletin güvenliğine iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgeleri çalma ve yayma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
VERİ ÇALIP PANELDE SATTI
'Arcturus' kod isimli şüpheli T.E.'nin muhtelif kurum kuruluşlara ait bilişim sistemlerine siber saldırılar düzenleyerek elde ettiği verileri illegal sorgu sistemlerine sattığı tespit edildi. İddianamede, T.E.'nin elde ettiği verileri illegal sorgu sitemlerine sattığı kaydedilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyen muhtelif veri sızıntılarının faillerinden olduğu aktarıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan raporda, şüpheli T.E.'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemlerine siber saldırı düzenlediği tespit edildi. Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede birçok kişisel verinin ve illegal sorgu sistemlerine ait çeşitli bilgilerin olduğu belirlendi.
SAHTE KİMLİK VE BELGELER HAZIRLADI
İddianamede 'EmirOnlin3x' kod adlı şüpheli E.C'nin, illegal sorgu sistemleri yöneticileri başta olmak üzere illegal siber faaliyet yürüten şahıs ya da gruplara grafik tasarım desteği verdiği belirlendi. Birçok illegal sorgu sisteminin grafik tasarımını yaptığı tespit edilen E.C.'nin MİT personeli, polis, asker gibi kamu görevlilerinin kimlikleri yanı sıra sahte diploma, adli sicil kaydı gibi resmi belgelerin tasarımını yaptığı aktarıldı.
FETÖ FİRARİSİ CEVHERİ GÜVEN'E EVRAK GÖNDERMİŞ
'Cypter' kod adlı M.A.'nın ise sorgu panelleri ve şahıslara veri sattığı, dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade tutanaklarını internete sızdırdığı kaydedildi. İddianamede M.A. hakkında beyanda bulunan B.B., M.A.'nın Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı logosunun profil fotoğrafı olarak kullanıldığı 'Privexa' adlı Telegram kanalını açtığını ve ifade tutanaklarını FETÖ'nün medya yapılanmasına yer alan firari Cevheri Güven'e gönderdiğini ifade etti. İddianamede M.A.'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini doğruda etkileyen muhtelif veri sızıntılarının faillerinden olduğu anlatıldı.
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