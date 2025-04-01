Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Fransa'ya kritik ziyaret!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Fidan, yarın Paris'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
FRANSA'YA DİPLOMASİ ÇIKARMASI
Fransız bakan Barrot ile görüşecek Fidan, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak.
İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI
Bakan Fidan'ın, görüşmelerde Fransa'yla ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerinin ön plana çıkarılması ve yakın diyaloğa verilen önemi vurgulaması, ticaret hacminin ve Türkiye'nin karşılıklı yatırımların artırılmasını desteklediğini dile getirmesi, enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında ortaklıkların geliştirilmesine yönelik adımlara değinmesi bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE
Görüşmelerde Fidan'ın, mevkidaşına, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçı ve aşırıcı akımlara karşı kararlı bir tutum sergilenmesi hususundaki beklentileri ifade etmesi, savunma sanayii alanında işbirliğinin önemine ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktarması, terörle mücadelede etkin işbirliğinin ve teröre karşı ortak ve kararlı duruşun önemini bir kez daha vurgulaması öngörülüyor.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Türkiye-AB ilişkilerinin, AB üyesi bazı ülkelerin iç siyasi gündemlerine alet edilmeyerek stratejik bir perspektifte ele alınmasının önemine değinilmesi, bu çerçevede, Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB'nin buna yönelik net ve anlamlı adımlar atması konusunda Fransa'dan beklentilerini dile getirecek Fidan'ın, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde sahip olduğu kritik rolün ve Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda eşgüdümün artırılmasının önemini ifade etmesi, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın tesisi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu, barışa giden süreçte tüm müttefiklerin yakın bir işbirliği içinde çalışması gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.
SURİYE GÜNDEMİ MASADA
Fidan'ın mevkidaşına görüşmede ayrıca Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG varlığının sonlandırılması ve DEAŞ'a karşı mücadeleye destek verilmesi yönündeki beklentiyi aktarması, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının ülkenin istikrarı yönünde kritik önem taşıdığını ifade etmesi ve İsrail'in bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden eylemlerine ve Gazze'deki insanlık suçlarına son verilmesini teminen uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine dikkati çekmesi değerlendiriliyor.
TÜRKİYE-FRANSA İKİLİ İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, olumlu gündem ve düzenli üst düzeyli diyaloğu sürdürme anlayışıyla devam ediyor.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2023'te yaklaşık 21 milyar dolar, 2024'te 22,5 milyar dolar civarında gerçekleşti.
2024'te Türkiye, Fransa'nın ihracatında 11'inci, ithalatında 12'nci sırada; Fransa ise Türkiye'nin ihracatında 6'ncı, ithalatında 7'nci sırada yer aldı.
Fransa'da yaşayan 800 bine yakın Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.
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