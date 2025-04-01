Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramın 3. gününde Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin AK Parti sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.