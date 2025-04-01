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182 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Sabiha Gökçen ve gümrük kapılarında operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.04.2025 16:04 Güncelleme: 01.04.2025 16:08
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182 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Sabiha Gökçen ve gümrük kapılarında operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında düzenledikleri operasyonlarda toplam 182 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirdiği üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce söz konusu noktalarda narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmaların ardından yapılan operasyonlar sonucu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 14 kilogram esrara el konuldu.

Böylelikle Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç operasyonda toplam 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

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182 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Sabiha Gökçen ve gümrük kapılarında operasyon 182 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Sabiha Gökçen ve gümrük kapılarında operasyon 182 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Sabiha Gökçen ve gümrük kapılarında operasyon
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