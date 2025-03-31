Partiler arasında bayramlaşma ziyaret! MHP ile DEM arasında ilk

MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

MHP Heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ne bayram nedeniyle ziyarette bulundu.

AK PARTİ 10 YIL SONRA

AK Parti, 10 yıl aradan sonra DEM Parti ile bayramlaşacak. AK Parti en son 2015'te DEM Parti'nin yerine kurulduğu HDP ile bayramlaşmıştı.