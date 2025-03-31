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Partiler arasında bayramlaşma ziyaret! MHP ile DEM arasında ilk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 09:45 Güncelleme: 31.03.2025 10:45
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Partiler arasında bayramlaşma ziyaret! MHP ile DEM arasında ilk

Partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri bugün gerçekleştiriliyor. DEM Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'ne gelerek ilk kez bayram ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra MHP Heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri bayramın ikinci günü gerçekleştiriliyor. İmralı süreci, AK Parti ve MHP'nin bayramlaşma programlarına yansıdı.

MHP tarihinde ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret ettiMHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

MHP Heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ne bayram nedeniyle ziyarette bulundu.

AK PARTİ 10 YIL SONRA

AK Parti, 10 yıl aradan sonra DEM Parti ile bayramlaşacak. AK Parti en son 2015'te DEM Parti'nin yerine kurulduğu HDP ile bayramlaşmıştı.

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