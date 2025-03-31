Partiler arasında bayramlaşma ziyaret! MHP ile DEM arasında ilk
Partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri bugün gerçekleştiriliyor. DEM Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'ne gelerek ilk kez bayram ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra MHP Heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET
MHP Heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ne bayram nedeniyle ziyarette bulundu.
AK PARTİ 10 YIL SONRA
AK Parti, 10 yıl aradan sonra DEM Parti ile bayramlaşacak. AK Parti en son 2015'te DEM Parti'nin yerine kurulduğu HDP ile bayramlaşmıştı.
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