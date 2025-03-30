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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.03.2025 14:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
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