Dışişleri'nden "Uluslararası Sıfır Atık Günü" açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Refikaları Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık girişimi, 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen kararla 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesine vesile olmuştur. Sıfır Atık Günü, çevrenin korunması ve atık yönetimi konularında farkındalığın artırılması yönünde önemli bir katkı sunmaktadır. Türkiye, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uluslararası çabalara öncülük etmeyi sürdürecektir" denildi.

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