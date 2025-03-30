Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe önemli temaslar
Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı diplomasisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
TÜRKMENİSTAN MİLLİ LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.
Başkan görüşmede, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Görüşmede, Tebbun'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI SUBIANTO İLE DİPLOMASİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve iş birliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini belirtti.
Görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
FİLİSTİN LİDERİ MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
MISIR CUMHURBAŞKANI ABDÜLFETTAH ES-SİSİ İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır'ın bölgemizi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Başkan İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.
Görüşmede Başkan Es-Sisi'nin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
ALİYEV İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.
Erdoğan görüşmede, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı
BOSNA-HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ HIRVAT ÜYESİ ZELJKO KOMSİC İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti.
SENEGAL CUMHURBAŞKANI BASSİROU DİOMAYE DİAKHAR FAYE İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını belirtti.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Faye'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, Kral Abdullah'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DEVLET BAŞKANI MUHAMMED BİN ZAYED AL NAHYAN İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki huzur ve istikrarı sağlamak için iki ülkenin ortak çabalarını artırması gerektiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Başkan Erdoğan'ın, telefonda görüştüğü liderler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı. Tatar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının bayramını kutladı.
Erdoğan da Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Tatar ile bütün Kıbrıs Türklerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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