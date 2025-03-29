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Harvard'dan skandal karar! Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı görevlerinden alındı | AK Parti'den tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 09:12 Güncelleme: 29.03.2025 09:23
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Harvard’dan skandal karar! Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı görevlerinden alındı | AK Parti’den tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.

Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini "köleleştirme" çabasından başka bir şey değildir.

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada "akademik düşünceyi siyonistleştirmek" isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir.

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