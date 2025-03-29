ABD’de Rümeysa Öztürk kararı! Federal yargıç sınır dışı kararına durdurma getirdi

Rümeysa Öztürk (AP)



MAHKEME, YETKİ ANLAŞMAZLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Kararda, taraflar arasında mahkemenin konu bakımından yargı yetkisine ilişkin açık bir anlaşmazlık bulunduğu vurgulandı. Mahkeme, bu tür durumlarda statükoyu koruma ilkesine işaret ederek federal yargı içtihatlarını hatırlattı.

Mahkeme kararında Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve hala davası süren aktivist tutuklu Mahmoud Khalil'in mahkeme kararına da atıfta bulunarak "Dilekçe hakkında bir karar verilinceye kadar Mahkeme'nin yargı yetkisini korumak için, Mahkeme aksi yönde bir emir vermedikçe ve verinceye kadar Dilekçe Sahibi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarılmamasına karar verilmiştir" ifadelerine de ayrıca yer verildi.