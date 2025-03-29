29 Mart 2025, Cumartesi
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergah

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.03.2025 05:55
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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergah

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

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