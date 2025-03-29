Başkan Erdoğan'dan peş peşe bayram diplomasisi!
Ramazan Bayramı'na artık sayılı saatler kala Başkan Erdoğan, bayram diplomasisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan ardından ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin her platformda Filistin’in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
FİLİSTİN LİDERİ MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.