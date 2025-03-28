Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: Batı aşkı gözlerini kör etmiş

Başkan Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı Programı'nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Rabbim bu mübarek ayda kendi rızası için edilen duaları yapılan ibadet ve hayırları kabul buyursun diyorum. 28 gün boyunca işte bu niyetle Ramazan'ı Şerif'i hep beraber idrak etmeye çalıştık. Sivil toplum tarafında vakıflarımız derneklerimiz gönüllü kuruluşlarımızla siyaset tarafında teşkilat mensuplarımız belediyelerimiz üyelerimizle cemiyet tarafından hayırseverlerimiz ticaret erbabıımızla devlet tarafından cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlıklarımız Kızılay'ımız AFAD'ımız diyanetimiz ve diğer resmi kuruluşlarımızla 85 milyon olarak herkes imkanları dahilinde hayırda yarış anlayışıyla rahmet iklimini Allah'a hamdolsun doya doya teneffüs ettik.

Bu Ramazan'da Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda zulme uğrayan kardeşlerimize el uzattık. Yardımlarımızı artırmak suretiyle mazlum ve mağdurların yanında olmaya ihtimam gösterdik. Tüm gücümüzle tüm kapasitemizle Gazze halkının yanındayız. İnşallah zulüm bitene 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar da Filistinlilerin her daim yanlarında olacağız.

Şehit düşen Gazzeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin İslam aleminde ve dünyada neye tekabül ettiğini halen idrak edemeyen bu çevreler kendi tarihlerini bilmedikleri kendi hatalarını tanımadıkları için Türkiye'nin tarihi ve kültürel derinliğinden de habersizler. Mesela Suriye'deki devrime Türk milletinin niçin bu kadar sevindiğini Suriyeli kardeşlerimizin zafer kutlamalarında neden Türk bayrağı açtığını yeni Suriye hükumetinde niçin bu kadar Suriye'de eğitim görmüş bakan olduğunu bir türlü kavrayamıyorlar.

Ülkemizde birileri Türkiye'nin İslam aleminde ve dünyada neye tekabül ettiğini hala idrak edemiyor. Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını anlayacaklar.

Devleti zayıflatan popüler akımlar eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tepkileri bunun işareti olarak yorumluyoruz. Sadece Asya'da Amerika'da değil devletler toplumu ve kamuyu güçlendirmek için yepyeni politikalar gerçekleştiriyorlar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i n boykot çağrısı sorumsuzluktur. Sizin İngiliz muhiplerinden ne farkınız var. CHP Genel Başkanı çıkıp siyasi mandacılık talep ediyor. Özel, ülkesini yabancılara şikayet ediyor. Özgür Özel'in kendisini toparlamasını istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...