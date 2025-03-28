Başkan Erdoğan Gine’deki cami açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gine'deki Camii'nin açılışına canlı bağlantı ile katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaktan bağlantı ile Gine'deki Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...