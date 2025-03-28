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Başkan Erdoğan Gine'deki cami açılışında konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 15:33 Güncelleme: 28.03.2025 15:41
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Başkan Erdoğan Gine’deki cami açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gine'deki Camii'nin açılışına canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan uzaktan bağlantı ile Gine'deki Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gine'deki Camii'nin açılışına canlı bağlantı ile katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaktan bağlantı ile Gine'deki Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı.

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Başkan Erdoğan Gine’deki cami açılışında konuştu Başkan Erdoğan Gine’deki cami açılışında konuştu Başkan Erdoğan Gine’deki cami açılışında konuştu
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