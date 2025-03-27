RTÜK’ten provokasyonlara çanak tutan kanallara ceza! Sözcü TV, Halk TV, Tele 1, NOW TV...

Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Halk TV, Özgür Özel'in Saraçhane mitinginden yaptığı yayınlar ve yorumlar nedeniyle yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez program durdurma cezasına çarptırıldı. Aynı yayında Ali Mahir Başarır'ın sözleri gerekçesiyle ek olarak yüzde 3 para cezası da verildi.

Tele 1, benzer yayınlar nedeniyle yüzde 5 para cezası ve 5 program durdurma cezası aldı. Ayrıca RTÜK Başkanı hakkında yapılan değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 para cezasına hükmedildi.

NOW TV ise Orta Sayfa programında, İmamoğlu hakkında yürütülen sürece ilişkin "hukuka aykırı ve talimatla yürütülüyor" yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası aldı.