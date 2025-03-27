RTÜK'ten provokasyonlara çanak tutan kanallara ceza! Sözcü TV, Halk TV, Tele 1, NOW TV...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan yayınlarla ilgili provokasyona çanak tutan SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza yağdı.
PROVOKASYONA ÇANAK TUTTULAR
Provokasyonlara çanak tutan "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik" suçu işleyen SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı.
Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi.
Halk TV, Özgür Özel'in Saraçhane mitinginden yaptığı yayınlar ve yorumlar nedeniyle yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez program durdurma cezasına çarptırıldı. Aynı yayında Ali Mahir Başarır'ın sözleri gerekçesiyle ek olarak yüzde 3 para cezası da verildi.
Tele 1, benzer yayınlar nedeniyle yüzde 5 para cezası ve 5 program durdurma cezası aldı. Ayrıca RTÜK Başkanı hakkında yapılan değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 para cezasına hükmedildi.
NOW TV ise Orta Sayfa programında, İmamoğlu hakkında yürütülen sürece ilişkin "hukuka aykırı ve talimatla yürütülüyor" yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası aldı.
RTÜK CEZAYI KESTİ
Değerlendirmeler doğrultusunda, SZC TV'nin "Nokta Atışı" ve "Öncesi Sonrası", Tele1'in "Sabah Pusulası" ve "Haber 13", NOW TV'nin "Orta Sayfa", Halk TV'nin "Gündem Özel" ve "Haberler" programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise "Tele Alışveriş" programı nedeniyle yaptırıma uğradı.
HALK SOKAĞA ÇAĞRILARAK AYAKLANMA İSTENDİ
İncelemelerde program konuklarının halkı, özellikle de üniversite öğrencilerini sokağa davet ederek ayaklanma çağırılarında bulunduğu, demokrasilerin gereği seçimlerin itibarsızlaştırıldığı, canlı yayınlarda illegal örgütlerin sokak hareketlerini isteyen, küfür ve hakaret içerikli slogan ve pankartlarının sık sık gösterildiği tespitlerine yer verildi.
YOUTUBE KANALLARI KARARI
Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği açıklandı.
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