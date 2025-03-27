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Başkan Erdoğan'dan net birlik ve beraberlik mesajı: Gerilimi taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 21:37 Güncelleme: 27.03.2025 22:19
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Başkan Erdoğan’dan net birlik ve beraberlik mesajı: Gerilimi taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftarda önemli açıklamalarda bulundu. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud da yer aldı.Başkan Erdoğan inanç üzerinden çatışma çıkarmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğinin mesajını vererek 'Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftar programında konuştu.

"TOPLUMSAL GERİLİMLERİ ÜLKEMİZE TAŞIMA NİYETİNDE OLANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

BÖLÜCÜLERE NET MESAJ: FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan geleneklere daha çok sahip çıkılmasının gerektiğini vurgulayarak "Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz."

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Başkan Erdoğan’dan net birlik ve beraberlik mesajı: Gerilimi taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz Başkan Erdoğan’dan net birlik ve beraberlik mesajı: Gerilimi taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz Başkan Erdoğan’dan net birlik ve beraberlik mesajı: Gerilimi taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
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