Başkan Erdoğan’dan net birlik ve beraberlik mesajı: Gerilimi taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

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BÖLÜCÜLERE NET MESAJ: FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan geleneklere daha çok sahip çıkılmasının gerektiğini vurgulayarak "Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz."