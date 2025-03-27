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Bakan Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği! Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.03.2025 16:38 Güncelleme: 27.03.2025 16:39
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Bakan Fidan’dan ABD’de diplomasi trafiği! Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson ile görüştü.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson'ı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde kabul ettiği bildirildi.

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Bakan Fidan’dan ABD’de diplomasi trafiği! Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson ile bir araya geldi Bakan Fidan’dan ABD’de diplomasi trafiği! Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson ile bir araya geldi Bakan Fidan’dan ABD’de diplomasi trafiği! Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson ile bir araya geldi

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