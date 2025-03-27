Aydın’da jandarmadan ‘Huzur ve Güven’ uygulaması: 24 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Huzur ve Güven' uygulamaları kapsamında 216 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetlerinde 4 ilçede 7 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 2 ilçede 5 şüpheli şahıs hakkında "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan, 1 ilçede 1 şüpheli şahıs hakkında "Atatürk Aleyhine Karşı İşlenen Suçlar" suçundan, 1 ilçede 1 şüpheli şahıs hakkında "Terör Propagandası" suçundan olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca yapılan uygulamalarda 123 işletme ve 5 derneğin kontrolü yapılırken, 4 bin 875 şahıs sorgulandı, 24 aranan şahıs yakalandı.