Başkan Erdoğan’dan anlamlı kabul: Kendisiyle görüşmek isteyen engelli 2 çocuğu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabulünde, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.