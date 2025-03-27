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Başkan Erdoğan'dan anlamlı kabul: Kendisiyle görüşmek isteyen engelli 2 çocuğu kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.03.2025 18:13 Güncelleme: 27.03.2025 18:25
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Başkan Erdoğan’dan anlamlı kabul: Kendisiyle görüşmek isteyen engelli 2 çocuğu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğu ile bir araya geldi. Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen 2 engelli çocuk Başkan Erdoğan ile Beştepe Millet Camisi'nde görüştü. Başkan, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabulünde, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Başkan Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

BAŞKAN'DAN ÇOCUKLARA HEDİYE

Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan anlamlı kabul: Kendisiyle görüşmek isteyen engelli 2 çocuğu kabul etti Başkan Erdoğan’dan anlamlı kabul: Kendisiyle görüşmek isteyen engelli 2 çocuğu kabul etti Başkan Erdoğan’dan anlamlı kabul: Kendisiyle görüşmek isteyen engelli 2 çocuğu kabul etti
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