Başkan Erdoğan'dan anlamlı kabul: Kendisiyle görüşmek isteyen engelli 2 çocuğu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğu ile bir araya geldi. Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen 2 engelli çocuk Başkan Erdoğan ile Beştepe Millet Camisi'nde görüştü. Başkan, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabulünde, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.
Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Başkan Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.
BAŞKAN'DAN ÇOCUKLARA HEDİYE
Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
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