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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin asılsız açıklamalarda bulunmuştu! Can Ataklı hakkında karar... İfadesinde kendini böyle savundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 27.03.2025 16:55 Güncelleme: 27.03.2025 17:26
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Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin asılsız açıklamalarda bulunmuştu! Can Ataklı hakkında karar... İfadesinde kendini böyle savundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ataklı konuya ilişkin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ataklı ifadesinde, 'Yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum' dedi. Öte yandan Ataklı,Ataklı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

MHP HAREKETE GEÇTİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

ATAKLI'NIN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ataklı konuyla ilgili savcılıkta ifade verdi. İfadesinde, "Yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum" dediği öğrenilen Ataklı adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Gazeteci Can Ataklı savcılıkta verdiği ifadede, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı sebebiyle kamuoyunun karşısına çıkmamıştır. Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunmuş; ancak bu açıklamalar, herhangi bir fotoğraf veya videoyla desteklenmemiştir. Sadece yazılı metinler ve görüşme notları paylaşılmıştır. Ben de bu durumu gazeteci kimliğimle kamuoyuna aktardım. Kendi Youtube kanalımda dört kez bu konuyu gündeme getirdim ve "Sayın Bahçeli neden hiç fotoğraf paylaşmıyor? Neden bir video göndermiyor?" şeklinde sorular yönelttim. Bu yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı ifade işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ataklı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin asılsız açıklamalarda bulunmuştu! Can Ataklı hakkında karar... İfadesinde kendini böyle savundu Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin asılsız açıklamalarda bulunmuştu! Can Ataklı hakkında karar... İfadesinde kendini böyle savundu Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin asılsız açıklamalarda bulunmuştu! Can Ataklı hakkında karar... İfadesinde kendini böyle savundu

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