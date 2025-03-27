CHP’li Beykoz Belediyesi’nde yeni skandal! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Murat Miniç

KÜLTÜR MERKEZİNDE HİÇ ÇALIŞMAMIŞLAR



Belediye içinde adeta bölge belediye başkanı olarak isimlendirilen Miniç'in de ilk icraatı kendisi ve özel güvenlik arasındaki samimi görüntüleri yaymakla suçladığı E.A., D.B., S.A ve N.D'yi işten çıkartmak oldu.

4 kişinin işten çıkarılma gerekçesi olarak ise "Görevi savsaklamak ve mala zarar vermek" suçlaması yer aldı.

Miniç'in uygunsuz görüntülerinin Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına ait olmasına rağmen işten çıkartılan 4 kişinin bu kültür merkezinde hiç çalışmadıkları E.A., D.B., S.A ve N.D'nin belediye binasında çalıştıkları belirtildi.