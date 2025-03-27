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CHP’li Beykoz Belediyesi’nde yeni skandal! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 09:15
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CHP’li Beykoz Belediyesi’nde yeni skandal! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcı Bilgehan Murat Miniç ile belediyeye ait kültür merkezinde görevli kadının uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkması ilçeyi karıştırmıştı. Miniç, görüntüleri sızdırdığını düşündüğü işçileri ramazan ayında işinden etti. Öte yandan ekmeğinden edilen 4 kişinin görüntülerin yayıldığı kültür merkezinde hiç çalışmadıkları ortaya çıktı.

Hakkında usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulan Beykoz Belediyesi'nde yeni bir olay patlak verdi.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (A HABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (A HABER ARŞİV)

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ PATLAK VERMİŞTİ

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Alaattin Köseler'in CHP'den Beykoz Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Bilgehan Murat Miniç de belediye başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Miniç'in bu dönemde Beykoz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde özel güvenlik olarak çalışan Belgin D. ile samimi ve ast-üst ilişkisine sığmayan uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı.

Ocak ayında ise görüntüler sosyal medya platformlarında dolaşmaya başladı ve Bilgehan Murat Miniç'in eşine de iddiaya göre mesaj yoluyla bu görüntüler iletildi. Ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Murat MiniçMurat Miniç

7 KİŞİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU

İlçede adeta elden ele gezmeye başlayan görüntüler sonrasında Miniç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, görüntüleri yaydıklarını iddia ettiği belediye personeli 7 kişi hakkında şikayette bulundu.

Şikâyet üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ardından da Miniç, E.A., D.B., S.A ve N.D.'nin sürekli görev yerini değiştirdi.

Beykoz Belediyesi | Fotoğraf: AABeykoz Belediyesi | Fotoğraf: AA

GÖLGE BAŞKAN OLDU

Yolsuzluk operasyonu nedeniyle Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından 10 Mart'ta yapılan seçimde CHP İlçe Başkan Yardımcısı Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediyesi'nin yeni belediye başkan vekili seçildi.

Gürzel de Bilgehan Murat Miniç'i önemli müdürlükleri sorumluluğuna vererek belediye başkan yardımcısı yapılırken belediye içinde adeta gölge belediye başkanı oldu.

Murat MiniçMurat Miniç

KÜLTÜR MERKEZİNDE HİÇ ÇALIŞMAMIŞLAR

Belediye içinde adeta bölge belediye başkanı olarak isimlendirilen Miniç'in de ilk icraatı kendisi ve özel güvenlik arasındaki samimi görüntüleri yaymakla suçladığı E.A., D.B., S.A ve N.D'yi işten çıkartmak oldu.

4 kişinin işten çıkarılma gerekçesi olarak ise "Görevi savsaklamak ve mala zarar vermek" suçlaması yer aldı.

Miniç'in uygunsuz görüntülerinin Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına ait olmasına rağmen işten çıkartılan 4 kişinin bu kültür merkezinde hiç çalışmadıkları E.A., D.B., S.A ve N.D'nin belediye binasında çalıştıkları belirtildi.

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CHP’li Beykoz Belediyesi’nde yeni skandal! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı CHP’li Beykoz Belediyesi’nde yeni skandal! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı CHP’li Beykoz Belediyesi’nde yeni skandal! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

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