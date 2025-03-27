Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve M.N.T. isimli şahıslar, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde saklandıkları adreslere yapılan operasyonla yakalandı.



Şüpheli şahıslar M.A. ve M.N.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.