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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 11:22 Güncelleme: 27.03.2025 11:33
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMALARI

Her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklandı.

2 soruşturma kapsamında 14 kişi halen aranıyor.

İBB soruşturması bağımsızca yürütülmekte.

Savunmanın yapılacağı yer sokak değil yargı makamı.

Soruşturmanın tamamlanması beklenmelidir. Ülkemizin iç hukukuna saygı gösterilmeli.

Ayrıntılar geliyor...

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar
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