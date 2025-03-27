Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMALARI
Her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklandı.
2 soruşturma kapsamında 14 kişi halen aranıyor.
İBB soruşturması bağımsızca yürütülmekte.
Savunmanın yapılacağı yer sokak değil yargı makamı.
Soruşturmanın tamamlanması beklenmelidir. Ülkemizin iç hukukuna saygı gösterilmeli.
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