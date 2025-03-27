İlk arabasını alacak düşük gelirli ailelere müjde: Togg desteği yolda!

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2030 PAZAR HEDEFİ YÜZDE 35

Türkiye'de otomobillerin daha erişilebilir hale gelmesi ve iç pazarda yerli üretimin payının artması amaçları doğrultusunda, mevcut üreticilerin yeni teknolojilere yönelmesinin yanında küresel piyasada yükselen yeni üreticilerin de Türkiye'de üretim yapması ve teknoloji geliştirmesi önem taşıyor.

Ülkenin ihracat lideri otomotiv sektöründe dönüşümü sağlamak amacıyla 2022'de, "Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejisi Yol Haritası" yayımlandı. Yol haritasıyla elektrikli araç ve batarya üretiminden şarj istasyonlarına, sürücüsüz araç geliştirmeden test merkezlerine kadar birçok stratejik alanda somut hedefler tespit edilmiş, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların 2030'da pazar payının yüzde 35'e, yerlilik oranının ise yüzde 75'e çıkarılması hedeflenmişti.

Ayrıca, elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olma hedeflerinin ortaya konulması, söz konusu stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi, Türkiye'nin sektördeki göreli üstünlüklerini koruyabilmesi açısından kritik olarak kabul ediliyor.