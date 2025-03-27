Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma siyasi değil adli
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İBB'ye yapılan soruşturmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç soruşturma kapsamında 51 tutuklunun bulunduğu söylerken 14 kişinin arandığının altını çizdi. Öte yendan Bakan Tunç soruşturmanın siyasi değil adli olduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
İşte Bakan Tunç'un açıklamaları:
"ÇOK SAYIDA REFROMA İMZA ATTIK"
Biz hukuku sadece kanunlar bütünü olarak görmüyoruz. Toplumsal temelimizin temel taşıdır. Demokrasinin olmazsa olmazı düşünce hürriyetinin geliştirilmesi için 23 yıldır önemli adımlar attık. Yargı reformu strateji belgeleri ile çok sayıda reforma imza atılmıştır. Köklü ve kapsamlı adımlar atıldı. Türkiye'de son çeyrek asırda siyasi katılımı artıran reformlarla katılımın arttığı sistem sağlanmıştır. Siyasal ve hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyenler ortadan kaldırılmıştır.
ÇİFTE SORUŞTURMADA 51 KİŞİ TUTUKLU
İstanbul'da 106 şüpheliyi kapsayan 2 ayrı soruşturma başlatılmıştır. Her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklanmış 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş 14 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma dosyaları içinde MASAK raporları, müfettiş raporları ve delillerin olduğu belirtilmektedir. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası, kaynağı belli olmayan paraların kişisel hesaplara aktarıldığı, menfaat elde edildiği iddiası, CHP İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında haksız kazanç sağlandığı iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca paylaşıldı.
BUNU REDDEDİYORUZ
Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren kamuoyunda bazı çevreler soruşturmanın içeriğini bilmeden soruşturma makamını baskı altına almaya çalışarak adli soruşturmayı siyasi soruşturma gibi göstermeye çalışmışlardır. Adli soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Bunu reddediyoruz. Soruşturma bağımsız adli makamlar tarafından yürütülmektedir.
SAVUNMANIN YAPILACAĞI YER SOKAKLAR DEĞİL YARGI MAKAMLARIDIR
Hukuk devletinde suç işlendiğine dair iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair delil varsa soruşturmanın yapılmamasını beklemek hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapılmasını doğru bulmuyoruz. Tarafsız Türk yargısına güvenmek gerekmektedir. Yargının kendi içinde hak arama yolu açıktır.
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