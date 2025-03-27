Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma siyasi değil adli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (DHA)

ÇİFTE SORUŞTURMADA 51 KİŞİ TUTUKLU

İstanbul'da 106 şüpheliyi kapsayan 2 ayrı soruşturma başlatılmıştır. Her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklanmış 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş 14 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma dosyaları içinde MASAK raporları, müfettiş raporları ve delillerin olduğu belirtilmektedir. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası, kaynağı belli olmayan paraların kişisel hesaplara aktarıldığı, menfaat elde edildiği iddiası, CHP İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında haksız kazanç sağlandığı iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca paylaşıldı.

BUNU REDDEDİYORUZ

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren kamuoyunda bazı çevreler soruşturmanın içeriğini bilmeden soruşturma makamını baskı altına almaya çalışarak adli soruşturmayı siyasi soruşturma gibi göstermeye çalışmışlardır. Adli soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Bunu reddediyoruz. Soruşturma bağımsız adli makamlar tarafından yürütülmektedir.