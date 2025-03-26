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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis personeliyle bayramlaşma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 19:58
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Meclis personeliyle bayramlaşma

Ramazan Bayramına artık sayılı günler kaldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram nedeniyle Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı. Kurtulmuş, bayramlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Rabbim bizleri birlik, beraberlik ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaştırsın.' ifadelerine yer verdi.' ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile Meclis personelinin bayram tebriklerini Meclis Tören Salonu'nda kabul eden Kurtulmuş, personelin çocuklarıyla da bir süre sohbet etti ve onlara hediyeler verdi.

Kurtulmuş, bayramlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazi Meclisimizde görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Rabbim bizleri birlik, beraberlik ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.

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