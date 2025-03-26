TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Meclis personeliyle bayramlaşma

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile Meclis personelinin bayram tebriklerini Meclis Tören Salonu'nda kabul eden Kurtulmuş, personelin çocuklarıyla da bir süre sohbet etti ve onlara hediyeler verdi.

Kurtulmuş, bayramlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazi Meclisimizde görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Rabbim bizleri birlik, beraberlik ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.