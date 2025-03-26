Beyoğlu Belediye Başkanı Güney Çağlayan Adliyesi’nde!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i, İstanbul İl Kongresi ile ilgili soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimine "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" iddiasıyla yürütülüyor.

Seçimde Özgür Çelik, Cemal Canpolat'a karşı kazanarak il başkanı olmuştu.

İNAN GÜNEY İFADE VERİYOR

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İl Kongresi soruşturması için Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor.