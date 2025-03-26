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Ekrem İmamoğlu'nun yerine o isim! İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 10:39 Güncelleme: 26.03.2025 16:22
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Ekrem İmamoğlu’nun yerine o isim! İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu

19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekalet edeceği bugün yapılan seçimle belli oldu. 3 tur süren oylamayı CHP'nin aday gösterdiği Nuri Aslan kazandı ve İBB Başkanvekili oldu.

İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isim bugün belli oldu.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekiliği seçimi İBB Meclisi'nde yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı. CHP Grubu Nuri Aslan'ı, AK Parti Grubu Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.

İBB BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

OYLAMA TAMAMLANDI
Saat 13.00'da başlayan toplantının 1'inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. İkinci tur oylamada 2 adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı için üçüncü tura geçildi.

Üçüncü tur oylamada Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. Böylece CHP'nin adayı Aslan, İBB'nin başkanvekili olarak seçildi.

Nuri Aslan (AA)Nuri Aslan (AA)

NURİ ASLAN KİMDİR?
Nuri Aslan; Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen ASLAN, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.

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Ekrem İmamoğlu’nun yerine o isim! İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu Ekrem İmamoğlu’nun yerine o isim! İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu Ekrem İmamoğlu’nun yerine o isim! İBB Başkanvekili Nuri Aslan oldu
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