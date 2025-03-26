Beylikdüzü’nde yeni Belediye Başkanı Önder Serkan Çebi oldu

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından Önder Serkan Çebi Beylikdüzü Belediye Başkan vekili seçildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün Beylikdüzü Belediyesi Meclisi yeni başkan vekili seçmek üzere sabah 09.00'da toplandı. 24 oy alan Önder Serkan Çebi başkan vekili seçildi.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı.



Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu'na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.



Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü'nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşamaktadır.