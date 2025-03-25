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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.03.2025 13:47
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

178 gram eroin, 273 gram sentetik uyuşturucu, 43 gram esrar, 164 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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