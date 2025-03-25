Müslümanları ve AK Partilileri hedef alan İlker Canikligil tutuklandı! Eş zamanlı saldırı çağrısı yapmıştı

(Foto: DHA)

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Flu Tv sahibi İlker Canikligil'in İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı bir yayında müslümanlara ve AK Partililere yönelik aşağılayıcı bir dille yaptığı 'execute order 66' benzetmesi yaptığı provokatif paylaşımları nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından soruşturma başlattı. Canikligil soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

YÖNETMEN İLKER CANİKLİGİL, TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Foto: DHA)

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan İlker Canikligil, daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Mahkemede ifadesi alınan İlker C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.