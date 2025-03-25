Ramazan Bayramı trafiği 7/24 Akıllı Ulaşım Sistemleri üzerinden takip edilecek

AUS MERKEZİNDE KOORDİNE

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezinde, her bayram tatilinde olduğu gibi anlık izleme ve takiplerin yapılacağını kaydeden Uraloğlu, "Karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor." şeklinde konuştu.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ SÜRESİNCE YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINA ARA VERİLEBİLECEK



Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin ise gözden geçirildiğini söyledi. Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceklerinin de altını çizdi.