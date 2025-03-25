Eğitim-Sen'e boykot soruşturması: Dersleri askıya alıp "sokak" çağrısı yapmışlardı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."