Eğitim-Sen'e boykot soruşturması: Dersleri askıya alıp "sokak" çağrısı yapmışlardı!
Eğitim-Sen, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaları gerekçe göstererek, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyurulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise kışkırtma ve tahrikten re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."