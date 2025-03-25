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Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.03.2025 09:37
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Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 9 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu
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