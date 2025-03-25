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CHP’li Özel skandallara doymuyor! Sokak çağrısı sonrası bu kez de medya kuruluşlarına tehdit! Sizi görmeyeni yerin dibine gömün

CHP'li Özel skandallara doymuyor! Sokak çağrısı sonrası bu kez de medya kuruluşlarına tehdit! "Sizi görmeyeni yerin dibine gömün"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 00:58
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında önce gözaltına alınan İmamoğlu’nun tutuklanması ile CHP lideri Özgür Özel bu sürete Saraçhane önünde sokak çağrısı yapmış ve marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almıştı. Fitne maşalarının provokasyonları devam ederken CHP'li Özel tekrar bir skandala imza attı. Sözde boykot çağrısı yapan Özel, Saraçhane'deki protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarını hedef aldı. CHP lideri sözde çağrısında 'Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün' dedi.
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CHP’li Özel skandallara doymuyor! Sokak çağrısı sonrası bu kez de medya kuruluşlarına tehdit! Sizi görmeyeni yerin dibine gömün
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