Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı

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25'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 bin 29 şahıs sorgulanırken aranan 534 şahıs tespit edilerek 31'i gözaltına alındı.

Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 32 bin 88 araç denetlenirken 3 bin 541 araca cezai işlem uygulandı. 71 araç ise trafikten men edildi.



Uygulamalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği, 11 adet kesici alet, 4 adet cep telefonu ve 1 adet sahte belge ele geçirildi.



Uygulamaların devam edeceği kaydedildi.