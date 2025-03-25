25 Mart 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı

Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.03.2025 11:43
ABONE OL
Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı

Bingöl’de son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerince son iki haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre operasyonlarda 78 gram esrar, 26,47 gram narkotik madde, 1,46 gram kokain/metamfetamin ele geçirilirken yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

25'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 bin 29 şahıs sorgulanırken aranan 534 şahıs tespit edilerek 31'i gözaltına alındı.

Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 32 bin 88 araç denetlenirken 3 bin 541 araca cezai işlem uygulandı. 71 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği, 11 adet kesici alet, 4 adet cep telefonu ve 1 adet sahte belge ele geçirildi.

Uygulamaların devam edeceği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör