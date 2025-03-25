Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı
Bingöl’de son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.
Bingöl Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerince son iki haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre operasyonlarda 78 gram esrar, 26,47 gram narkotik madde, 1,46 gram kokain/metamfetamin ele geçirilirken yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
25'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 bin 29 şahıs sorgulanırken aranan 534 şahıs tespit edilerek 31'i gözaltına alındı.
Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 32 bin 88 araç denetlenirken 3 bin 541 araca cezai işlem uygulandı. 71 araç ise trafikten men edildi.
Uygulamalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği, 11 adet kesici alet, 4 adet cep telefonu ve 1 adet sahte belge ele geçirildi.
Uygulamaların devam edeceği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler
- Kadir Gecesi'nde Hatim Duası nasıl yapılır? Kısa ve uzun Hatim Duası Türkçe-Arapça okunuşu
- Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...
- Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler
- 4A, 4B ve 4C'liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?
- Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?
- Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
- İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte Ramazan Bayramı için gün gün hava durumu raporu
- MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025 | MSÜ tercihleri ne zaman, nereden yapılır?
- Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...
- A101 27 Mart indirim kataloğu: Olta seti 499 TL, Balıkçı pensesi 129 TL, Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL...