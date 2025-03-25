5'i kanser 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını ve birçok ilacın rapor süresini uzattıklarını vurgulayan Işıkhan, "Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.
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