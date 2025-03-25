Başkan Erdoğan'ın ailesine ağır küfürler! 41 "sokak teröristi" gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun '560 milyarlık yolsuzluk' davasında tutuklu bulunmasının üzerini örtmeye çalışan CHP lideri Özel, sokak terörü talimatı verdi. Provokasyon davetine katılan yüzü kapalı onlarca sözde eylemci Başkan Erdoğan'ın ailesine koro şeklinde ağır hakaretlerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.
Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.
Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.
Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır."
43 PROVOKATÖR YAKALANDI
Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında, "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte gün gün Ramazan Bayramı'nda hava durumu raporu
- MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025 | MSÜ tercihleri ne zaman, nereden yapılır?
- Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...
- A101 27 Mart indirim kataloğu: Olta seti 499 TL, Balıkçı pensesi 129 TL, Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL...
- Kadir Gecesi’nde mutlaka yapılması tavsiye edilen ibadetler
- Mevduat faiz oranları güncel liste | 1 milyon TL'nin 1 aylık getiri ne kadar?
- Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart'ta çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta
- Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?
- MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?
- 2025 HAC FİYATLARI VE TARİHLERİ | Hacca hangi tarihte gidilip, dönülecek?
- Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?
- İBB geçici başkan vekili seçimi ne zaman belli olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili kim olacak?