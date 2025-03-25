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Başkan Erdoğan'ın ailesine ağır küfürler! 41 "sokak teröristi" gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 06:36 Güncelleme: 25.03.2025 07:07
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Başkan Erdoğan’ın ailesine ağır küfürler! 41 sokak teröristi gözaltında

Ekrem İmamoğlu'nun '560 milyarlık yolsuzluk' davasında tutuklu bulunmasının üzerini örtmeye çalışan CHP lideri Özel, sokak terörü talimatı verdi. Provokasyon davetine katılan yüzü kapalı onlarca sözde eylemci Başkan Erdoğan'ın ailesine koro şeklinde ağır hakaretlerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.

Özel'in ʺsokak terörüʺ daveti onlarca provokatör Erdoğan'ın ailesine küfürler savurdu (DHAÖzel'in ʺsokak terörüʺ daveti onlarca provokatör Erdoğan'ın ailesine küfürler savurdu (DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Başkan Erdoğan’ın ailesine ağır küfürler! 41 sokak teröristi gözaltında

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.

Bu yapılan milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır."

Başkan Erdoğan’ın ailesine ağır küfürler! 41 sokak teröristi gözaltında

43 PROVOKATÖR YAKALANDI

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında, "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.

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